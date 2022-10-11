油價、石化行情高檔拉回，台塑化（6505）第三季營收2,290.65億元，季減4.3％，自結稅前虧損87.33億元，稅後虧損62.81億元，每股虧損0.66元。前三季營收6,539億元，年增48.9％，稅後利益243.05億元，EPS2.55元。

此外，台化（1326）受俄烏衝突無止戰跡象、歐洲天然氣斷供及中國封控等影響，第三季營收季減15.8％，而能源價格上漲及通膨態勢，終端市場消費萎縮，同業削價競爭降庫存，主要產品幾無利差，營業利益減少80.4億元；在認列台塑化虧損，現金股息增加47億元後，稅後盈餘24.91億元，EPS0.43元。

影響所及，台化前三季自結稅後利益148.6億元，EPS2.54元，比2021年前三季每股稅後盈餘5.95元，減少3.41元。

台塑化表示，第三季原油平均煉製量490.0千桶/日，比上季增加34.8千桶/日，產品平均售價112.1美元/桶，比上季減少16.9美元/桶，煉油事業第三季營收季增0.9％。

烯烴廠因烯烴二廠定檢，第三季平均產能利用率56.8％，季減28.5％，加上產品平均售價907美元/噸，季減190美元/噸（其中乙烯-231美元/噸、丙烯-210美元/噸、丁二烯-339美元/噸、裂解汽油-176美元/噸），烯烴事業第三季營收季減36.9％。

影響所及，台塑化第三季自結稅後虧損62.81億元，每股稅後虧損0.66元。前三季自結合併營業額6,539億182萬元，比2021年前3季4,392億7,766萬元，自結稅前利益294.02億元，稅後利益243.05億，EPS2.55元。