富邦金(2881)9月自結稅前淨損48.18億元、稅後淨損40.69億元，主要是受到富邦產單月稅後淨損97.74億元拖累；累計今年前9月稅前淨利1048.43億元、稅後淨利850.30億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.62元。富邦金控前9月累計稅後淨利、EPS仍為歷年同期次高紀錄。子公司台北富邦銀行前9月累計稅後淨利為歷年同期新高紀錄；富邦人壽前9月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。

截至9月30日，富邦金控已取得日盛金控73.95%股權，而富邦金控於前9月認列日盛金投資收益18.2億元。

富邦人壽2022年9月合併稅前淨利為55.03億元、稅後淨利為45.56億元，累計前9月稅後淨利為836.66億元。RBC超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上。美元兌台幣大幅升值，幅度高達4.3%，單月匯兌利得大幅增加，為9月主要獲利來源。今年以來匯兌損益與避險成本，亦持續大幅優於去年同期。9月底外匯價格變動準備金餘額，自前月332億大幅上升至約439億。9月份全球投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌11.1%作收，富邦人壽之股息收入，穩定貢獻當月獲利。富邦人壽維持汰弱留強操作模式，暫待短線市場利空淡化。債市投資方面，9月份美國FED指引提高升息幅度，較高的債市收益率，有利於壽險公司，長期提升整體經常性收益。惟受金融政策緊縮影響，近期資本市場波動幅度擴大，債券投資先以保有現金部位，以因應市況變化。9月合併初年度保費收入(First Year Premium)為189億元，合併總保費收入(Total Premium)為384億元。富邦人壽個體累計前9月初年度保費收入(First Year Premium)達871.6億元，總保費收入(Total Premium)達,609.2億元，預估皆排名業界第二，9月初年度保費105.4億，較上月成長20.9%，總保費收入281.1億，較上月成長6.5%，成長動能主要來自投資型商品。

台北富邦銀行2022年9月稅後淨利13.80億元，獲利較上月減少，主要受到資本市場波動加劇影響，金融資產評價收益減少，累計前9月稅後淨利187.47億元，較去年同期成長29%，獲利維持銀行新高。今年以來，銀行各項業務規模穩定提升，升息以及存放款餘額成長，帶動累計利息淨收益較去年同期成長13%；客戶資產持續累積，財管AuM較同期成長11%；信用卡有效卡數較去年同期成長15%，成長持續領先市場。北富銀截至9月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為760%，維持良好資產品質。

富邦產險2022年9月稅後虧損97.74億元，累計稅後虧損169.69億元，主要受到防疫保險賠款與提存準備金之影響，9月防疫險相關直接賠款金額為140.9億，自留賠款金額為103.5億，累計1至9月直接賠款達390.4億，件數為86.7萬件，自留賠款已達236.3億，同時截至9月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額66.0億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近490億)，以及保費不足準備餘額約25.4億，保費不足準備係考量後續損失發展趨勢而增加估列相關準備。公司持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件之處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神，同時也會確保資金流動性無虞。在業務方面表現，9月簽單保費38.73億元，其中以工程險成長33.4%表現最為亮眼，個人綜合保險及新種險業務成長表現亦皆優於市場成長；累計前9月簽單保費收入422.57億元，成長6.7%，簽單市佔率達25.2%，維持市場領先地位。

富邦證券2022年9月稅後淨利566萬元，累計前9月稅後淨利25.14億元，較去年同期減少57%，台股加權指數從今年初高點18620點一路震盪走跌，至9/30跌至13425點跌幅近三成，台股日均值累計9月3193億元，較去年同期減降，致證券現貨收入及金融資產部位損益均較去年同期減少。