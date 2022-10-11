宏正(6277)今日宣布旗下專業影音產品線的環控系統榮獲全球殿堂級設計獎項日本優良設計獎(Good Design Award)殊榮。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示，此次獲獎代表公司的產品方案再次獲得市場高度肯定，也激勵宏正持續投注資源研發更智能且符合使用者需求的系統方案；林勇達進一步表示：「宏正的研發團隊已專研環控系統技術多年，持續秉持堅毅的決心，透過不斷地迭代與創新，持續開發更多新的功能以滿足各種特殊的安裝環境。」

ATEN環控系統是一套基於標準網路協議的管理系統，提供整合控制和系統自動化，無縫整合簡報、聲音、影像和燈光，並擁有軟硬體整合和即時控制能力，透過隨點即用的iPad應用程式，即可輕鬆切換任何裝置的全方位解決方案。只需三個簡單的步驟，連結、配置與控制，使用者可以輕鬆部署專用的控制面板以滿足特定需求，並透過控制介面及時同步，可在多個用戶之間同時進行無衝突的控制。此外，透過極簡化的軟體配置和可客製化的控制設定，使用者可以更靈活地優化工作流程，減少人力的配置，進而大幅改善用戶體驗。ATEN環控系統在會議室、演藝廳、學校及任何需要靈活控制多個硬體設備的空間都是最佳的解決方案。

宏正環控系統為了能滿足各種安裝環境，包含控制主機、擴充盒、控制介面等，皆採用金屬材質進行機體的外觀設計，並以3R( Reduce、Reuse、Recycle)工業設計理念為基礎，進行完整的設計框架。ATEN環控系統不僅擁有直覺的圖像化操作介面，更有高度的擴充性，可搭配額外的序列、中繼和紅外線裝置，提升可用性與多元性。