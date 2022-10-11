美國聯準會強力升息仍無法擊退難纏的通膨，知名經濟學家埃里安（Mohamed El-Erian）痛批聯準會犯了2個足以被歷史記住的錯誤，並引發一場「完全可以避免」的經濟大衰退。

CBS報導，埃里安受訪表示，聯準會犯下的第一個錯誤是將通貨膨脹視為「暫時的」並向市場傳達「可以不用擔心」的想法，第二個錯誤則是聯準會承認通膨將持續發生且居高不下後，並沒有採取任何有意義的行動。

埃里安將貨幣政策比喻為開車，過去一段時間實行寬鬆貨幣政策「狂踩油門」代表他們在今年不得不重踩油門，「這使得我們將陷入經濟衰退。」

不僅如此，埃里安說：「不幸的是，這些錯誤將導致失敗的重大政策出現，就像聯準會主席鮑爾已經從追尋軟著陸到討論痛苦一樣，這就是問題的癥結點，更是聯準會遲到的代價，他們必須克服通貨膨脹，還需要恢復信譽。」

周四（13日）美國9月消費者物價指數（CPI）報告即將出爐，若通膨趨勢未能緩解，市場預估聯準會將在11月的利率決策會議上升息，且幅度可能會高達3碼，若此事成真將是聯準會今年第6次升息，連續4次升息3碼。