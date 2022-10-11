國民黨立委蔣萬安今天於立院質詢行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫少子女化問題，蔣萬安指出，蔡總統執政後，新生兒人數每年下探，去年創下歷史新低的15萬，今年會不會保不住？龔明鑫說因為今年虎年，還有疫情，估計比去年少，但希望維持在15萬這裡能撐住，也預計透過引進大量外來人口來補足缺口。

蔣萬安質詢拿「火影忍者」迷因「一袋米要扛幾樓」質詢蘇貞昌，蘇貞昌聽得一頭無水，蔣萬安說這是動漫火影忍者的台詞，用中文空耳講出來，日文原意是「感受痛苦吧」，現在的青年正在感受痛苦，物價指數不斷攀升，薪資成長緩慢，將導致青年「不敢生」的困境。

蔣萬安指出，蔡總統2016執政時，新生兒人數約20萬，此後就一路探底，去年只剩15萬，國發會的數據更推估今年只有13萬，即便再樂觀也可能只有14萬，蘇貞昌的「有政府會做事」變成「有政府不敢生」。

蘇貞昌同意少子女化跟超高齡社會確實是挑戰，政府也拿出很多政策跟資源鼓勵生育，像是不孕症的補助，就非常有效，2020年還只有19件，現在已經有4700多個寶寶因此誕生，年底預估可以超過1萬個，其他陪產假夫妻一起請，陪產期間薪資八成等，政府很有誠意，也拿很大金額在撐著。

對於推估今年只有13萬的數據，龔明鑫說，會這樣推估主要因為今年虎年，加上疫情關係，會讓為今年新生兒人數較少。蔣萬安則批評，「不要推給虎年，新生兒人數年年下降，難道年年虎年？」

龔明鑫強調，他們也希望維持在15萬，能夠撐住在這裡，除了調適生養環境，也有開放引進大量外來人口的政策，要補足人口缺塊，目前估計一年減少5萬新生兒，8年下來可能差到40萬，所以目標8年期間外來人口要引進40萬．

龔明鑫說，現在跨部會已經在討論，包括開放外國專業人才，通過人才專法，還有就業金卡，此外，也把僑外生擴大範圍，目前學位生一年畢業大概一萬多人，有五六成都會留下來。