港媒11日刊出香港前運輸及房屋局長張炳良專文，指出2019年反修例運動及其後續發展，令香港自由前景受到「前所未見的國際懷疑」，加上香港背靠中國的地緣優勢已變成兩面不討好，香港的樞紐吸引自然減少，必須重新定位。否則當香港變成只懂懲罰的城市時，新加坡便可取代香港。

民主派出身的張炳良表示，港星兩地均是重要樞紐，但行政體不同，香港是自由化威權，而新加坡是非自由的民主。新加坡曾十分羨慕香港背靠中國的地緣優勢，即中國透過香港與西方接軌，西方則透過香港進入中國，但當前國際社會對香港的評價卻似在模糊上述優勢。

張炳良認為，原因非單因為經濟或疫情危機，而是「2019年動亂與後續發展」和疫情。張炳良沒有闡釋他口中的「後續發展」，但香港資深媒體人梁家權在網路電台節目指出，這應是指《香港國安法》的成立和所謂「完善選舉制度」。

法廣報導，由中英兩國智庫上月底發布的最新全球金融中心指數，香港從長期穩居的第三位降至第四位，被新加坡超越，引起廣泛討論，不少評論更質疑，作為世界三大領先國際都會的「紐（約）、倫（敦）、（香）港」，是否已變成「紐倫（新加）坡」？

面對質疑，香港財政司長陳茂波9日發表網誌，指金融中心指數變化受疫情拖累，但香港更有優勢，港人毋須妄自菲薄。他列舉數字說，港股市值42兆元（港幣，下同，約合新台幣170兆元），比新加坡股市多7倍；港股去年成交額達41兆元，比新加坡高出20倍。

陳茂波強調，某次排名的上上落落，「或更多是受一些短期因素影響」，認清自身的優勢和挑戰，並對症下藥即可。