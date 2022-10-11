距離九合一大選剩下不到兩個月，各政黨人馬都摩拳擦掌準備，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（11）日就在臉書上表示，他針對桃園的特教與幼教做了特別的瞭解與討論，更指出「目前之教育政策面臨到很多問題，從幼稚園至高中，無論是教育資源的分配，以及師資的提升，甚至到2030年國家發展的雙語政策，這些都是政府應該審慎思考並且去面對的」，引發討論。

鄭寶清在臉書上表示，他感謝桃園市教師會與桃園市各級學校產業工會來訪，同時和桃園市議員候選人陳品杰、​袁慧心、​游智彬及蔡惠蘭 ，一同討論瞭解桃園教育環境目前的困境，並且對教師會提出的各項訴求進行研討，一齊努力讓桃園的教育環境能夠愈來愈好。鄭寶清也針對特教與幼教做了特別的瞭解與討論，他在教育政策中即提出重視特殊教育的健全機制，修改特殊教育的繁雜行政程序，推動特教者的雲端系統資料庫的升級、追蹤及數位化，改善特殊教育目前於升學時轉銜機制的缺失，以延續進行更完善的融合教育，保護並強化特教生的教育機會與權利，減輕其家庭的身心負荷重擔。

鄭寶清說，關於幼教，他提出全面盤點閒置校舍，轉型為（準）公托幼兒園，並增加幼兒運動場的規劃空間，使教育資源作更有效能的運用、分配及整合，以強化「公共幼兒園擴增計劃」，使幼兒就讀公共化及準公共幼兒園的比例可逐步提升至6 成以上的覆蓋率。桃園也應該跟進雙北逐步將國小總務組長專職化，讓總務組長甚至相關組長不再由專任教師兼任；同時對代理、兼任教師權益保障給予承諾協助改善。

最後鄭寶清坦言，目前教育政策面臨到很多問題，從幼稚園至高中，無論是教育資源的分配，以及師資的提升，甚至到2030年國家發展的雙語政策，這些都是政府應該審慎思考並且去面對的。鄭寶清強調，「教育問題不僅僅侷限在學生權益問題，包括教師與相關教育人員的問題都需要通盤考量，來應對整個教育政策環境的改變」。