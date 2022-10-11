台北一名已婚的人夫與前公司的女同事不倫戀，其配偶意外看見2人互傳「寶貝」訊息，還寫道「要一起滾床」等語，才讓這段姦情曝光，該位女同事則被元配控告侵害配偶權。案經上訴，法院廢棄一審判決，判女同事應賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，A女與她丈夫曾在同間公司任職，2人逐漸發展成婚外情，2019年4月間A女傳訊息給男方被她目擊，她才知情丈夫外遇多時，且2人在對話中數次互稱「寶貝」，寫道，「我愛你、這輩子要一直在一起」、「要一起滾床」等語。

元配表示，丈夫曾於2019年間簽下協議書，表明會結束與A女的不倫戀，未料A女仍與丈夫藕斷絲連，甚至丈夫離家不歸，認為自己的配偶權遭嚴重侵害，還得獨自照顧家中3名未成年子女，精神痛苦無可言喻，故依法向A女請求30萬元。

一審法院判A女要賠償7萬5千元，案經A女上訴，台北地院法官重新勘驗證據，發現A女自承於2018年底開始與男方交往，檢視2人的對話紀錄更多次可見「滾床」等表達愛意的詞語，包括，「好久沒跟你滾床了」、「等你來吃我寶貝」、「我也想念你抓我屁股的時候」等。

法官認為A女與男方的確互動親暱且多次發生性行為，已達到破壞元配婚姻共同生活美滿的程度，情節重大，審酌後撤銷原判決，改判A女須賠償元配15萬元為適當，可上訴。