台南知名歷史景點「安平古堡」將被改名為「熱蘭遮堡」，在網路與當地討論不斷，但絕大多數民眾皆認為此舉意義不大，且發音太繞口，台語讀音根本不會唸。歷史學者認為，回歸本質討論，仍是蔡政府「以夷變夏」，極力追求去中化的作法。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，蔡政府親美、媚日，各領域政策小動作不斷，只會追求去中化，政體完全沒有主體性，「只會為反對而反對，搞文化大革命！」

將安平古堡改名為「熱蘭遮堡」，文化部的解釋是將讀音接近原始發音，以及荷治歷史紀錄的「城」要塞堡壘，並非城市。

吳昆財認為，即便官方林林總總說明，但此舉最主要目的還是去中國化，「只要是外來的，什麼鬼都要拜」，在遵從日本殖民之後，乾脆連荷蘭殖民史觀也納入，完全將以華夏文化為中心的「用夏變夷」，顛倒成「用夷變夏」。

吳昆財提到，假設政府一定要改歷史景點或地名，也不是不可以，但做法一定要有正當性，像是在美國如果要改學校名稱或地名，必須在當地進行公投，通過一定票數才可以，蔡政府如果真的尊崇民主、尊重國人，理應也採公投的方式來了解大眾的想法，並非一意孤行。

吳昆財也點名台南市長黃偉哲，如此作法是在煽動意識形態，「有必要嗎？正事不做搞這些！」這回安平古堡改名，讓人忍不住想起當年中正紀念堂廣場改為自由廣場，意義不大，一方面除了老百姓都習慣舊地名稱呼，再來就是大家追求的是安居樂業，根本不在乎政治。