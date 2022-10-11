國巨(2327)與德國賀利氏集團控股公司(Heraeus Holding GmbH)今日共同宣布，國巨將以現金收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，預計總交易金額約為7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)，預計將於2023年上半年間完成，國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘表示，賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶，尤其是在汽車和工業領域，將是未來高度成長的關鍵驅動力。

總部位於德國哈瑙的賀利氏溫度感測器事業部在高階白金薄膜溫度感測器領域具有全球領先地位，專注高階工業和汽車領域已超過百年歷史，提供卓越的溫度範圍(攝氏零下200度低溫至1000度高溫)、高精密測量和高穩定度，賀利氏溫度感測器事業部提供多樣格式的白金薄膜溫度感測元件，包括導線感測器、SMD(表面貼焊器件)感測器及PCB(印刷電路板)感測器等，以滿足客戶端的各式設計需求。

國巨將以總交易金額約7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)現金收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，此交易皆已獲得雙方公司董事會的決議通過，此次收購落實國巨集團持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計的產品組合，成為高階電子零組件解決方案的領導供應商。

賀利氏溫度感測器事業部共擁有在德國和馬來西亞2座生產製造基地，員工總數約為480人，截至2021年，賀利氏溫度感測器事業部有60%營收來自於北美洲及歐洲等高階市場，100%營收來自於工業和汽車客戶，其2021年營收為7846萬歐元(約合新台幣24.5億元)。

陳泰銘表示，在一個快速邁向智能化的世界中，感測器是這種轉變中不可或缺的一部分，對我們而言，溫度感測器讓現有國巨與TOKIN的感測器產品組合更具完整性，且因商業模式的相似性，它將是推動我們進一步深化感測器市場產品，賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶，尤其是在汽車和工業領域，會是未來高度成長的關鍵驅動力。

除了雙方的長期策略契合外，收購賀利氏溫度感測器事業部將為國巨集團帶來交叉銷售的商機與效益。憑藉賀利氏的卓越技術和國巨集團優質的全球經銷通路，除了可繼續擴展在客戶端的份額外，更進一步簡化客戶的供應鏈管理流程，創造彼此雙贏的價值與便利。

此次交易在雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計於2023年上半年間完成。