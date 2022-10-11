中國外交部發言人毛寧11日主持例行記者會。針對提問，一段時間以來，包括美國在內的一些西方國家鼓吹「脫鉤」「斷鏈」，外界也因此擔憂中國科技發展是否會因此受到阻礙，毛寧強調，中國不贊成「脫鉤」「斷鏈」，「脫鉤」「斷鏈」也無法阻擋中國的發展，因為中國的發展始終是建立在自己力量的基點上，中國的科技進步不會因為任何限制打壓被阻擋。

毛寧回應媒體稱：「我不知道你有沒有注意到，前幾天我在互聯網上看到一段視訊，很多網友關注和點讚，這段視訊是從中國太空站沉浸式俯瞰地球。這是中國科技創新的一個生動的縮影，也是中國科技發展為人類進步作出貢獻的一個例證。」

毛寧指出，中國共產黨和中國政府高度重視科技創新，將創新作為引領發展的第一動力，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。中國已經進入創新型國家行列，量子資訊等新興前沿科技成果不斷湧現，人工智慧等新產業、新業態蓬勃發展。中國與世界各國開展的聯合研究和科技合作，也為提升全人類福祉，應對全球性挑戰作出了重要貢獻。

毛寧強調，科技創新是人類發展進步的成果，沒有任何國家可以獨享，更不應該利用科技優勢打壓遏制別國發展。「脫鉤」「斷鏈」是一把雙刃劍，傷害別人的同時也會損害自己的利益。中國不贊成「脫鉤」「斷鏈」，「脫鉤」「斷鏈」也無法阻擋中國的發展，因為中國的發展始終是建立在自己力量的基點上，中國的科技進步不會因為任何限制打壓被阻擋。