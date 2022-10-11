睽違23年重返台北舉辦的2023台灣燈會，台北市長柯文哲原將大巨蛋納入燈節重點場域，振興東區商圈，卻因未取得使照作罷，改將副燈放在松山文創園區，他11日感嘆，當時不會料到中央審個防火避難層到現在還沒下來，「人家要擋你有什麼辦法」，總之照樣布展只是動線較差，還自爆砸下8000萬克服缺電問題。

2023台灣燈會將於明年2月5日至19日登場，今年以「燈場世界」為名，打造融入都會的城市型燈會，本次規畫4大展區，主燈由中央負責，地點位於國父紀念館，其餘6座副燈由台北市政府統籌，範圍達168公頃，預計有300件以上作品展出。

4大展區包括東區商圈「光展區」、松山文創園區「源展區」、國父紀念館「中央展區」及信義商圈「未來展區」。主視覺則以台北盆地作為基底，家家戶戶的燈火凝聚成巨大的希望光球，冉冉升空綻放出溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓。

柯文哲致詞時提及，台灣燈會從2001年到各縣市舉辦至今，流浪23年總算再回到台北，這將成為台灣邊境解封後首場大型活動，但台北市無法比照外縣市找幾公頃的空地來辦，不如逆勢而行，以「城市型燈會」的模式，將主副燈及多樣作品分布在國父紀念館、東區商圈、四四南村、東區商圈等，期能復興商圈經濟。

柯文哲舉白晝之夜為例，雖然活動被批評動線不佳，但士林商圈高興死了，備料備到來不及賣，期許台灣燈節也能達到相同效果，而北市府早在1年多前確定接辦，因此籌備很久，他還自爆多花8000多萬克服缺電問題，因為用電有容量問題，必須另外再拉線。

談及原先規畫大巨蛋作為副燈展區卻因使照問題作罷，柯表示，國父紀念館跟大巨蛋中間，在忠孝東路底下有80公尺寬的通道，原先是從國父紀念館到大巨蛋、松菸，再連到東區、信義商圈，但大巨蛋被擋住就斷掉了，不過還有4個展區照樣布展，只是動線比較不好。

媒體追問，是否會認為少了大巨蛋燈會就無法完美，他表示，這也沒辦法，當時不會料到中央審防火避難性層從去年4月到現在還沒下來，已經1年半了，還笑說這樣好像在講人家壞話，「但人家擋你有什麼辦法。」