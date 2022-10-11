美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（前左）11日下午率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（前右）到場接機，溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。（陳麒全攝）

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（前左）11日下午率團抵台訪問，溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。（陳麒全攝）

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普11日下午率團抵台訪問，溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普(Brad Wenstrup R-OH)率領的訪問團，搭乘中華航空公司CI792班機自河內來台，於11日下午2時56分抵達桃園國際機場。

外交部由北美司司長徐佑典到場接機，溫斯卓普下機後並未發表談話，僅接受媒體拍照，溫斯卓普原本穿著輕便水藍色外套，為了拍照還臨時借周同行人員的西裝外套，在媒體拍照完後，一行人由外交部人員引領離開桃機。

外交部11日下午發布新聞稿表示，溫斯卓普及聯邦眾議員莫頓

（Seth Moulton D-MA）在11日至13日分別率團來台訪問；訪團成員另包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz R-FL ）及凱希力（Kai Kahele D-HI），兩團共由4名聯邦眾議員組成。外交部對前述美國聯邦眾議員的到訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，2個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員，並分別來自「軍事」與「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。