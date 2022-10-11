全球主要經濟體為抑制通膨而大舉升息，市場對經濟衰退的擔憂愈發強烈。摩根大通（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）形容目前大環境包括通膨、利率上升以及戰火等等因素都是「非常、非常嚴重」的事情，歐洲目前已經在衰退中，而美國可能會在6到9個月中陷入衰退。

CNBC報導，戴蒙認為美國經濟實則「仍表現良好」，消費者狀況相較2008年的金融危機好上許多。但他話鋒一轉，強調「不能僅討論經濟而不談論未來的事情，這是很嚴肅的事情」。

戴蒙提到有關高通膨、主要經濟體調高利率、量化緊縮的未知影響，以及俄烏戰爭。他警告，「這些都是非常、非常嚴重的事情，我的意思是，歐洲已經陷入衰退，而這可能會使美國在6到9個月中陷入某種衰退」。

美國聯準會（Fed）及其他主要央行調升利率對抗通膨，人們對經濟衰退前景越來越擔心。芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）9月接受CNBC採訪，當時他對Fed處理高通膨過於激烈表達擔憂。

一旦美國經濟陷入衰退，戴蒙坦言他不確定會持續多久，「可能從非常溫和到很艱難，很大程度取決於戰爭的走向，所以我認為這很難揣測，不如先做好準備」。

針對目前市況，戴蒙認為標普500指數或再「輕鬆下跌20%」，且這20%的跌幅會比第一次更痛苦。戴蒙曾於6月的一場金融會議中，對分析師和投資人表示「他正在為Fed和俄烏戰火所引起的經濟颶風做準備」。