台南市政府政風處及經發局為內化公務員廉潔意識，形塑廉能透明的公務環境，11日舉辦2022年度「法廉遵•關懷情」教育訓練，同時邀集台南市經發局、民政局、地政局、消防局、環保局及市場處等各局處公務機關人員共同參與，以擴大宣導效益。

11日藉由規劃一系列客製化廉政專業教育訓練，致力降低公務機關人員因執行業務不熟稔法條致生違法疑慮，並鼓勵公務員勇於任事，提高行政效率，提升自我管理能力及廉潔意識。

本次講習先由台南市政風處預防科人員說明當前「聯合國反貪腐公約」政策方針及「年底地方公職人員選舉九合一大選反賄選宣導」，再由台南市法制處科長曾博欣針對「公務員申請小額款項常見案例」進行專題分享，分析實際案例原由及結果，提醒參訓人員請領小額款項應注意原則；最後與台南市政風處及台南市法制處進行意見交流座談，現場互動踴躍，有效呼應廉政工作不斷強調的預防工作目標。

台南市法制處表示，公務員浮報加班費、差旅費及休假補助費等小額補貼款項案件屢見不鮮，對個人名譽及機關形象傷害甚鉅；為加強同仁法治觀念，避免發生類似案件，宣導案例供同仁參考。

台南市政風處表示，台灣廉政國際評比陸續獲得肯定，將持續秉持「專業 廉潔 主動 服務」理念，協助機關風險控管，建構清廉透明優質的公務環境。