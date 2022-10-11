花蓮藝術家撒部‧噶照2020年獲花蓮縣文化局計畫經費挹注，以漂流木、竹子及海岸撿拾的海廢元素，製作一具大型公共藝術「交織」，設置在秀姑巒溪出海口，傳遞環境保護意念，獲文化部公共藝術獎之「環境融合獎」殊榮。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮藝術家撒部‧噶照2020年獲花蓮縣文化局計畫經費50萬元，以漂流木、竹子及海岸撿拾的海廢元素，製作一具大型公共藝術「交織」，設置在秀姑巒溪出海口，與當地環境相呼應，傳遞環境保護意念，今年獲文化部公共藝術獎之「環境融合獎」殊榮。

「交織」是文化局2020年公共藝術補助計畫提案，當時撒部‧噶照從19件提案中脫穎而出，獲「花蓮縣公共藝術專戶」經費補助50萬元，以部落文化生活、山林海洋環境議題為根基，透過自然媒材包含漂流木、竹子以及海廢進行造形，呈現自然與垃圾、傳統與現代、環保與破壞、情感與思想之間的交織。

撒部表示，「交織」發想來自潮間帶海藻形態，是特別為故鄉豐濱鄉港口阿美族部落（Makuta’ay)所作，主要是想傳達這片海岸的生態環境議題。石梯坪是世界級的海岸，遊客、釣客及潛水客非常多，但近幾10年來已出現某種程度的污染、破壞，不管是岸邊、潮間帶、海底生態環境都需要被保護。

撒部說，創作過程中除了要不斷的與部落耆老溝通，同時也感謝東管處的協助，讓作品順利座落在他的家鄉靜浦部落傳統祭儀的重要場域上。既然無法抵擋前來的人潮，便希望能藉由作品傳達愛護這片海洋生態環境的意念，留給下一代美麗的海洋。

「交織」風格具海洋波浪的線性流動感，紮實的結構與細緻的紋理，除蘊涵著撒部對土地深深的情感，更與所在環境特色相互輝映，與大地景緻共生，成功的融合藝術、傳統文化與環境保護議題，今年獲文化部第八8屆公共藝術獎之環境融合獎殊榮。

文化局長吳勁毅說，此次獲獎讓花蓮豐厚的藝術文化被全國看見，尤其「交織」以花蓮的山河、土地、海洋、部落文化為養分，佇立在秀姑巒溪出海口的太陽廣場上，突顯花蓮大山大海的峻秀滂薄與多樣族群的豐富紋理，交織孕育藝術文化發展的獨特能量。