大陸深圳於「十一」國慶假期結束後出現新一輪疫情，多為市外來（返）深人員及其引發的本土關聯病例，並首次發現BF.7變異株。據「深圳發布」微信公眾號11日消息指出，當地已調整防控措施，要求來（返）深人員抵深後核酸檢測執行「三天三檢三不」，也就是執行3日核酸檢測、每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

根據香港01報導，深圳市疾控中心對全市9日以來的所有病例均進行病毒基因組序列比對分析後，結果顯示多數個案感染毒株為BA.2.76、BA.2.2變異株，以及首次在當地檢出的中BF.7變異株。

據悉，BF.7是BA.5.2.1.7變異株的簡稱，為Omicron BA.5變異株的亞系，比起BA.4或BA.5傳播速度及傳染力更快更強，且代際間隔更短。

據了解，雖然深圳這波疫情個案都在發病初期發現，發生大規模爆發風險較低，，但持續面臨境外疫情輸入和大陸中高風險區疫情傳播的風險壓力，特別是「十一」假期結束後的集中返深人群，呈現「多點輸入、局部聚集」特點。為監測排除來（返）深人員的疫情輸入風險，因此即日起實行「三天三檢三不」。