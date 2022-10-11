受疫情影響，台中市重要文化盛典「台中爵士音樂節」已停辦2年，近來疫情趨緩，市府預計10月15至23日恢復舉辦「2022台中爵士音樂節」，將邀請7個國家、20組樂團接力演出，包括台灣爵士鼓王黃瑞豐、TPO Big Band及實力派男歌手聶雲，將於市民廣場熱力表演。

「爵士音樂節回來了！」台中市長盧秀燕11日在市政會議上開心宣布，她說，台中爵士音樂節創辦至今已18年，每年吸引百萬人觀賞，是全台灣最受歡迎的音樂饗宴，過去2年因疫情停辦，今年再度恢復舉辦，不論是藝文界、地方商家都相當期待。

「2022台中爵士音樂節」以「就是不設限」為主題，文化局長陳佳君表示，來自7個國家、20組樂團將帶來國際級水準的表演，從10月15到21日，每晚7點到9點半，以及10月22、23日下午5點半至9點半都有演出，此外，主辦單位也邀國內青年爵士樂團及新秀到台中驛鐵道文化園區、PARK 2草悟廣場、台灣府儒考棚等各景點巡演，讓城市中充滿不設限的爵士氛圍。

文化局強調，爵士音樂節也創造龐大商機，今年共招募75家包括餐廳、餐酒館、咖啡廳及民宿、旅館、伴手禮店、商場等業者參與，民眾只要在活動期間加入台中爵士音樂節官方Line好友，即可享有優惠。