國民黨台南市長參選人謝龍介11日下午前往台南地檢署，按鈴控告尋求連任的民進黨台南市長參選人黃偉哲團隊，在市場發放50元消費券給不特定民眾，涉嫌賄選。黃偉哲陣營則反駁說，議會決議市府續發振興券，甚至應該延續到明年，謝龍介因經常缺席才不知道此事。

謝龍介下午偕同競總發言人童小芸前往南檢按鈴控告後，南檢襄閱主任檢察官許嘉龍表示，檢方先前收到謝龍介的告訴狀後，10月7日已經分案偵辦；今天受理後，會再分案偵辦。

謝龍介陣營表示，10月7日接獲民眾檢舉，指黃偉哲率市府團隊與部分民進黨的議員、里長參選人，前往北區延平市場發放50元消費券，現場購物民眾大排長龍；不料，此事被抓包後，黃偉哲10日晚間又前往安南區十二佃夜市發放50元消費券，再被民眾拍照蒐證。

謝龍介認為，經濟部消費券振興市場方案已在今年7月結束，不知市府2萬張發完了沒？市府指議員在議會支持市長發消費券，其實是議員提案要求市府對每位市民發1000元，如此才能全面振興市場景氣，並非選擇性到處發給不特定的民眾。

「這不是賄選，那什麼是賄選？」謝龍介還說，如果是市府公務政策發放，為何市長夫人也可以外出發券，還順道拉票？該團隊已蒐集相關影片及照片控告黃偉哲賄選；至於有無賄選？不是市府說了算，應交由檢調單位認定。

黃偉哲競總發言人呂維胤則做出3點回應，指振興措施全台都有，頗受商圈市場及消費者的好評，謝龍介就是見不得台南好；市議會決議市府續發振興券，甚至還應該延續到明年，謝龍介就是常在議會缺席，才不知道這項決議；謝龍介要提告，是不是連國民黨發放振興券的議員也要移送法辦？謝龍介是母雞變成鬥雞，只會踩死小雞。

市府經發局也表示，振興攤商經濟及提升消費力，本來就是政府該做的事，與選舉無任何關係，市府團隊依法行政，期能透過此類活動提振商圈、市場及夜市商機。此活動係針對不特定人於市場、夜市發放，也沒有任何約定選舉之事，何來賄選之說？活動原本規畫辦理至6月30日，但因成效獲各界好評，今年預算審查時，連國民黨議員蔡育輝也肯定活動辦得非常成功，要求明年持續辦理，否則將刪除此一預算，因此才決定今年持續辦到年底。