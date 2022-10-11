明朝達官貴人行旅時專用的「交椅」，向來非尊貴者不能用，是以自古有「第一把交椅」之說。已故的知名藏家何鴻卿所藏中國家具「明代黃花梨圓後背交椅」，近日於香港蘇富比以逾1.24億港元成交，刷新世界交椅拍賣紀錄，且成交價為原有紀錄近兩倍。

明代家具種類繁多，其中交椅為方便攜帶而作折疊式，也較其他家具易損壞，傳世交椅甚稀，又圈背交椅特別可見匠心神技。何鴻卿為知名的藏家，在藝術界德高望重，他的許多收藏都由他親自布置在自己所設計的倫敦宅邸中，蘇富比近日推出的何鴻卿爵士私人珍藏專場拍賣，他所藏的「明代黃花梨圓後背交椅」尤以樣式簡約雋永、木材珍罕而格外搶手，經15分鐘的熱烈競投，最終以124609000港元成交。

何鴻卿曾任香港藝術發展局首任主席，暇時好收藏古玩，其古玉、青銅器、瓷器及明清家具之藏品尤為著稱，而他的藝術收藏始於上世紀70年代末一次航班延誤造就的契機，他從當時買入的清代白盌開始叩響收藏大門，建立起龐大的收藏，晚年更將所藏的中國早期青花瓷和玉器遺贈予大英博物館。

香港蘇富比中國藝術品秋拍會上，另一件過億拍品為出自吳權所藏的「清乾隆御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶」，以177463000港元拍出。此件洋彩瓶及夾層、鏤雕、交泰、轉旋於一身，以中國禎祥紋樣，搭襯西方巴洛克風圖案，且配色艷麗。據錄燒製於乾隆8年，為御窰發展登峰期。