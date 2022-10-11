昨日(10)早上，超過84枚飛彈劃破烏克蘭市中心上空，在克里米亞大橋爆炸後，普丁發狠祭出教訓，表明襲擊是「報復行動」的一環。東歐網媒NEXTA在推特公布一段，俄軍發射2枚巡弋飛彈瞄準基輔一座火力發電廠，宛如核爆等級的威力，瞬間炸出蕈狀雲，景象令人怵目驚心。

據悉這座距離基輔約40公里的特里皮爾斯卡發電廠(Trypilska)，可見2根紅白相間的大煙囪緊鄰一旁，接著首發飛彈擊中左側，下秒竄出濃濃黑煙，依稀可見巨型蕈狀雲冒出。接著右側飛來另一枚飛彈，落地後炸出橘色火光。2枚都是來自俄軍發射的3M-54 Kalibr巡弋飛彈，不過底下有網友貼出精確位置分析，只有一枚飛彈剛好落在發電廠附近，另一枚似乎被成功攔截，或是嚴重射歪。

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv. pic.twitter.com/csv8n4j2gY — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Footage from earlier today showing Russian strikes on the a thermal power plant in Kyiv, probably the Trypilska Thermal Power Plant.



This strike has led to electricity issues in the Ukrainian capital, with some neighbourhoods falling into a blackout. pic.twitter.com/XdFCPx45YN — Damage Control (@WarInUkraineYet) October 10, 2022

CNN報導指出，不只是位於基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）傳出爆炸聲，中、西部城市利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、第聶伯羅（Dnipro）、日托米爾（Zhytomyr）同樣受波及，多處供電設施被迫中斷，讓政府對即將到來的冬季憂心忡忡。