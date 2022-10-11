男星黃少谷（少少）曾是五月天師弟、強辯樂團主唱，和「天氣女孩」Yumi林采薇育有一子「阿mo」，但演藝收入受到疫情影響，兼差跑多元計程車補貼家用，引起關注。昨（10日）黃少谷再宣布退出經營7年的遊戲直播，承認沒有流量又浪費時間。

黃少谷10日在臉書發文表示，從2015年經營遊戲直播至今，已過了7年。某天休假他忽然思考開直播玩遊戲的意義，雖然感謝陪伴他7年的朋友們，但自認觀賞性和娛樂性都非常欠缺，最後這一年也因忙著養家而疏於經營。

「所以我宣布我將退出遊戲直播，把時間分配給我的工作跟家人！」黃少谷呼籲所有花錢訂閱頻道的朋友們，記得取消，並提醒想當直播主賺錢的人三思，直言：「世界佔比不到20%，有80%以上的人都是浪費時間跟花錢的，大家常常看的YT或遊戲直播，都是沒有用的知識，流量變現金是真的，但你我都是沒有流量的人，請認清事實！」

網友看完後，留言：「雖然我有點不習慣你沒直播了，但是還是尊重你的決定呀，希望你有空還是可以臉書直播一下」，黃少谷回應：一般直播分享是沒問題的，只是不再做無意義的事，記得去退」，另名網友則鼓勵：「你超棒的，家庭是真的需要經營的，踏踏實實的過日子更是真的！加油！你的精神和作為真的讓人感動和敬佩！」黃少谷回覆：「我醒了。」