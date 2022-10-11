基隆市議會11日上午進行民國112年度預算審查，在審查環保局預算時，議員認為由於仍有萬餘噸垃圾底渣堆置在天外天復育公園旁，有意將環保局的「一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫委託處理費」全數退回，但也有議員擔心影響後續垃圾處理，將整筆1.09億元的預算提交大會詳細說明。

基隆市環保局112年度編列一般事業廢棄物的委託處理費，包括包含111年第三、四季及112年到7月16日止的委託處理費，也就是與現行廠商簽訂合約期間內的費用為5458.4萬元。另編列5458.4萬元的天外天垃圾資源回收廠飛灰及底渣委託處理費用，合計1億0931.9萬元。

市議員何淑萍質疑，目前與市府合作的業者在營建署要求設備更新期間，將焚化爐底渣暫置在天外天復育公園旁，但業者設備已於去年11月便完成更新，迄今業者寧願在原地進行破碎、篩分等工序，年餘以來始終「暫置」在天外天，她認為若業者不續約，這些底渣該怎麼處理？業者應先處理完堆置的底渣，再來談後續的預算編列，否則預算全數退回。

對此，市議員王醒之認為，廠商與市府簽訂有合約，本就有處理及去化底渣的責任，他認為該筆預算應提交大會做進一步的說明。市議員藍敏煌則表示，112年的預算較往年增加一倍，應該做更清楚的說明，有鑒於年底將有新民意、新市長，建議依去年編列，待明年若有需要再進行追加／減預算。

基隆市環保局長賴煥紘表示，目前正與廠商談續約，因此先編列既有合約內的部分預算，下半年度預算則是採預估值。另外，賴煥紘強調天外天暫置區的底渣環保局並未支付任何費用給廠商，待完成最後再利用才會付費。

另一方面，議員也質疑為何市府要協助底渣去化，賴煥紘表示，因為各縣市都有自治規章保護各縣市所產生焚化再生礫料，保障用在所轄公共工程。再者，處理費每年都依物價調漲，所以預算數會較去年更高。

不過市議員張顥瀚等人也擔心若將預算退回或刪至剩1元等方式，待業者合約到期後，垃圾無法因應處理，最後審查會主席決議，將整筆1.09億元的預算全提大會進行說明。