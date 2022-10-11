針對總統蔡英文10日國慶演說中提到「我們也會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開」，媒體人黃揚明今(11日)在臉書發文指出，美國ACON的「Home Test」快篩試劑全數都是委由中國大陸艾康公司生產，但食藥署充耳不聞，食藥署長吳秀梅6月20日的說法（製造廠位於美國加州聖地牙哥）也已被新竹地檢署打臉，直批吳秀梅公然說謊被竹檢認證，打臉總統國慶演說。

黃揚明表示，蔡英文總統舉指揮中心的記者會當作「公開透明」的典範，但是，大家還記得今年6月爆發的「黑心快篩」事件嗎？「逆風的烏鴉 」粉專9日提及，新竹地檢署的起訴書中，證實了進口黑心快篩的主嫌大鑫資訊執行長黃南競等人所進口的美國ACON「Rapid Test」快篩試劑，「與美國ACON公司委由中國艾康公司生產製造之『Flowflex COVID-19 Antigen Home Test』並非相同」。

這證實了，6月20日食藥署長吳秀梅在指揮中心記者會上描述：「大鑫在送交的申請書上，明列製造廠位於美國加州聖地牙哥，檢附的說明函上也提到申請的進口產品是由美國ACON公司生產、製造....」這樣的說法已被新竹地檢署打臉。新竹地檢署檢察官應該也沒想到，本來這起案件是要為政府立威，把採購、進口黑心快篩責任全推給黑心廠商，沒想到....起訴書反而成為打臉官方說法的鐵證。

黃揚明當時和一些新聞媒體每天舉證，強調美國ACON的「Home Test」快篩試劑全數都是委由中國艾康公司生產，食藥署充耳不聞，也從未看過事實查核機構對此議題進行查證。而指揮中心記者會上官員說謊、提供錯假訊息的案例豈止這一例，包括7月曾宣稱5-11歲兒童疫苗接種率世界第一，被他舉新加坡案例拆穿後，當天晚間就緊急更正。

「當事實查核、錯假訊息查證變成攻擊政敵的手段。」黃揚明感慨表示，當資訊戰變成了政府發動欺瞞人民的手段；當政府官員說的錯假訊息，事實查核機構都視而不見，這才是台灣民主的危機。