文化部文資局審議通過將安平古堡內的國定古蹟合併更名為「熱蘭遮堡」，台南文史工作者鄭道聰強調，安平古堡從荷蘭人建堡至今，共歷經10次更名，已成為地理名詞及文化概念，如果更名為「熱蘭遮堡」，恐獨尊一個時代，定位於一個空間。文史工作者詹伯望則建議，可作為古蹟教育的機會。

鄭道聰表示，對台南市民或台灣民眾來說，安平古堡就是一個地理名詞，是一個範圍，除包括熱蘭遮城遺構、台灣城殘蹟，還有日本時代建的荷蘭城，以及戰後1975年蓋的瞭望台，其實是一個文化的概念。

鄭道聰認為，文資局更名為「熱蘭遮堡」，改的就是古蹟的法定名詞。這裡本來就有2個古蹟法定名詞，一是1983年的「台灣城殘蹟」，一是2004年的「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」；如果要改法定名稱，我們沒有意見，只要文資委員覺得好就可以。

不過，鄭道聰強調，安平古堡對我們來說，就是一個台灣文化進程的過程。因為這個城堡曾擁有10個名稱，從最早荷蘭人1624年的「奧蘭治城」；到後來的「熱蘭遮城」；到鄭成功來改為「安平鎮城」，又稱為「王城」；後來又因掘取磚造稱為「磚城」。

此外，台灣文獻又有3個名稱，包括：紅毛城、赤崁城、台灣城；加上日本人來又將此地重新堆砌，稱作「荷蘭城」，以及台南市官派市長改名為「安平古堡」，還在上面題字。

鄭道聰說，台灣文化的進程，在安平古堡看得很清楚；安平古堡也是台灣古蹟裡，少數擁有荷蘭、明鄭、清代、日本時代及戰後民國的建築物，足以顯現台灣文化不斷堆疊、拼圖的過程，安平古堡代表的是這樣的一個總體概念。

鄭道聰表示，安平人的習慣，過去稱為「王城」，現在稱為「古堡」，所以地方有「烏魚出，見到王城肥滋滋」、「南風若轉北，王城去一角」等俚語，王城與民眾的關係，從這裡就很清楚；後來改為安平古堡，安平人也改稱「古堡」，由於是開放的，安平人以這裡為活動場所，成為安平人的一個地理概念。

文史工作者詹伯望也認為，如果按照原來古蹟法定名稱來稱呼，的確容易混淆，就如同遊客去到安平古堡，都誤以為瞭望塔就是古蹟本體，置底下那堵真正的古城牆於不顧，甚至連郵政總局發行的古蹟郵票也如此，令人啼笑皆非。

不過，詹伯望也建議，最好要在瞭望塔下放置明顯說明牌，說明此塔的來歷，實係1975年間市府推行觀光年所建，並未指定為古蹟。也因此，由於歷年發掘出土的熱蘭遮堡遺構，分布得相當零散，市府應作有系統的現場說明與DM標示，讓有興趣的遊客可以按圖索驥，以免再次造成誤會。

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