連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2022年9月自結合併營收3.78億元，雖月減7.13％、仍年增達31.62％，改寫歷史次高，使第三季合併營收達11.31億元，季增達64.65％、年增達56.61％，衝上歷史新高。累計前三季合併營收27.23億元、年增達28.69％，續創同期新高。

乾杯表示，中秋節慶帶動台灣內需市場強勁，三大燒肉品牌尖離峰時段均客滿，中秋限定套餐廣獲好評。鍋物品牌則推出日本A5和牛買二送一促銷，半個月吸引近400人次來客，並推出秋季限定鍋物攬客，配合年增13家展店效益挹注，使台灣9月營收年增達約7成。

然而，中國大陸市場營運仍受疫情反覆及防疫限制影響。乾杯表示，9月深圳疫情再起，集團8家分店配合防疫封控暫時停業、影響營運近一周表現，使中國大陸9月營收月減近2成，為9月合併營收較8月新高下滑主因。

不過，整體而言，受惠兩岸市場復甦回溫下、展店效益顯現、外販及零售事業中秋需求暢旺下，乾杯第三季合併營收首破10億元，改寫歷史新高。其中，台灣與疫情共存已成趨勢，民眾外出用餐需求強勁回升，集團對此亦積極展店擴大營運規模。

乾杯指出，集團6月中進軍嘉義開出「老乾杯」嘉義耐斯王子店，月月貢獻千萬業績，「乾杯」及「老乾杯」新莊宏匯店、「黑毛屋」台南三井Outlet店、「KANPAI CLASSIC」Robbins Island澳洲和牛專門店接續開幕，均持續挹注強勁成長動能。

乾杯集團看好第四季為餐飲旺季，今年展店計畫集中於前三季，迄今在台灣已新展12家店，年底前預計再新展1家，以迎接百貨周年慶、聖誕跨年等節慶聚餐商機，看好展店效應將推升第四季旺季營收續揚。

而中國大陸受疫情影響，十一連假期間不少民眾選擇「就地過節」，乾杯預期有助於位處商業區的分店業績。不過，由於連假後北京、深圳等地疫情升溫，集團對此審慎觀望疫情發展，展店計畫趨守。