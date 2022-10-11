華納音樂與此次聯合主辦的寬宏娛樂，送上「護嗓良方」喉糖、中藥給蔡恩雨。（華納音樂提供）

蔡恩雨今為演唱會彩排。（華納音樂提供）

蔡恩雨今(10／11) 為10／22在Zepp New Taipei登場的《勇氣光圈觸電100％演唱會》彩排，她前一陣子喉嚨使用過度導致受傷，除了看中醫吃中藥，還被「禁言」兩週，用寫訊息的方式與人溝通，如今蔡恩雨說：「現在好多了，剛開始出現狀況時嚇到覺得演唱會可能要取消了！」而被問到今晨規模5.9大地震，她竟毫無感覺，「我睡得很死，12點前就睡了」，透露只有一次去印尼見過地震。

她自馬來西亞來台，隔離3＋4天，出關後第一反應是覺得很冷，「我滿怕冷，這次來我都帶T恤沒長袖，隔離一出來就去買外套，好冷喔！」她逛街時甚至想「我是不是應該買圍巾」。

距離上次來台開唱已3、4年，談到心情，她說「老實說很緊張，從要辦演唱會一直焦慮到今天」，她在彩排現場演唱新歌〈不要讓我太喜歡你〉，也不忘演唱超過1700萬次點擊的翻唱版〈阿拉斯加海灣〉，歌聲動人。

特別的是，她這次將在演唱會上挑戰又唱又跳，她說，最近在排舞，之前都是以唱歌為主，這次有唱有跳，所以特別練丹田之氣，她覺得自己表現不錯，要多練一點力求更perfect。

而她數度往返台灣和馬來西亞，卻都沒人搭訕，她則笑說，自己長相很兇，「我長得別人都很怕的樣子，可能我眼睛看起來很大。」