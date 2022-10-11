每個人都會遇到脹氣困擾，但有時病因卻與腸胃完全無關。醫師表示，一名30多歲的男子莫名脹氣，但已極力避免發酵、產氣類食物，且多喝水與運動，但一進食就感到腹脹而困擾，胃鏡結果也正常，問診時發現病患頻吸鼻涕，才發現患者是因長期鼻過敏，在倒吸鼻涕過程中吞了大量空氣，導致其腹脹困擾，經治療其鼻涕倒流症狀後，脹氣問題就消失了。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在《醫師好辣》中表示，脹氣是許多人困擾，多半也與腸胃道有關，但他遇到一名30多歲因腹脹求診的男性，病患稱已避開發酵、易產氣的食物，平常也多喝水、運動、吃高纖蔬菜，排便也順暢，但就是為莫名腹脹所苦。

洪暐傑轉述，該病患表示，只要吃一點東西就腹脹，雖未達嘔吐程度，但因持續腹脹，加上常覺胸口有悶悶的異常感覺，擔心可能是胃癌或其他問題，所以就醫檢查。

洪暐傑說，他幫病患做了胃鏡也未發現胃部異常，最後問診過程中發現病患一直做「倒吸鼻涕」狀，才知病患長期鼻過敏，因此常倒吸鼻涕，在倒吸鼻涕過程中，吞了很多口水及空氣，這才是造成他腹脹的原因，經治療鼻涕倒流問題後，病患並同時提醒勿再常倒吸鼻涕後，病患脹氣問題就於一個月後改善了。