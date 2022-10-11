台北市長參選人黃珊珊（右）11日前往木新市場拜票爭取支持，並一一遞上自己的名片。（范揚光攝）

台北市長參選人黃珊珊（右）11日前往木新市場拜票爭取支持，1名正在挽面的民眾不滿被競選團隊打擾，流露出不悅的神情。（范揚光攝）

台北市長參選人黃珊珊（中）11日前往木新市場拜票爭取支持，1名攤商高舉青蒜祝福她高票當選。（范揚光攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今至文山區興隆市場拜票，遭原台北花木批發市場攤商陳情，強調台北市長柯文哲當初強迫攤販搬離，如今到一般市場內生意大受影響；對此，黃珊珊坦言，此為整體北市府政策問題，且當時也無相關補償辦法，如今安置到公有市場，須設法協助改善生意。

台北市政府委外經營花木批發市場因合約到期，為重新活化而於今年2月吹熄燈號，30幾個攤商全數搬離，現址則將重新招標做多功能使用，但至今流標4次卻無下文，原花木市場攤商則分散搬遷至各公有市場，其中5攤商暫駐興隆市場臨時位。

黃珊珊今至興隆市場拜票，遭原花木市場攤商當面抗議，控柯文哲為賺錢而迫遷攤商，且未提供補償費，以致植栽攤商流離失所，被迫搬到一般市場內，生意大受影響，且暫駐臨時位還得面臨半年重新招標問題，憂心連最後做生意的地方都保不住，黃珊珊則現場予以安撫，並留下手機號碼承諾協助。

黃珊珊會後受訪坦言，此事為北市府整體政策問題，當時為花木市場委外經營商與攤商間處理，不像公有市場訂有相關補償辦法，因此確實會衍生問題，目前先將攤商都安置到公有市場內，後續再設法協助改善生意。

至於攤商憂心因在公有市場內無固定攤位，未來恐無處擺攤；黃珊珊稱，搬遷進來後都有優先承租權，所以不會有被迫離開問題，此應是攤商誤會。興隆市場自治會會長林陸文則表示，6個月臨時攤商結束後，就可上網標租，並不會流離失所，會再跟攤販說明。