9FORTY UNST半夜鬼上床，1380元。（New Era提供）

Universal Monsters x Levi’s丹寧夾克外套，4590元。（Levi’s提供）

順應萬聖節，潮流品牌紛推飄散詭譎氣息的單品，聯名經典恐怖電影以象徵神秘夜晚的黑色作主視覺，並巧妙印上彷彿鬼怪就要出現的知名場景，夜光效果也能讓怪物在晚上發光，毛骨悚然巧思一秒抓住恐怖片愛好者視線。

潮帽品牌New Era與華納兄弟影業合作推「Horror Movies系列」，共有6款帽子及3款短袖服飾，將80年代美國著名恐怖電影《十三號星期五》等金句以立體刺繡呈現於帽上，短T正面則印電影名Logo，背面印刷滿版電影海報，其中《大法師》短T上的大法師被迷霧壟罩，瞬間感受恐怖氛圍，為迎接周年慶，當日單筆消費滿2500元可獲帆布袋。業者鎖定30歲以上影迷，預期該系列可提升2至3成來客數。

丹寧品牌Levi’s聯手環球影業，以電影《科學怪人》等作靈感開賣丹寧品、T恤、外套等，將電影海報上的圖片及口號穿上身，採黑白混合色調，添加霓虹黃色和綠色，大面積圖案在關燈後會發光，呼應天黑後怪物也會漸漸甦醒之感，最具代表的就是背後印有科學怪人的黑色水洗丹寧夾克外套，視線緊盯配上淺淺一笑讓人不寒而慄。