文邑二手書店創辦人林冠旻秉持著透過「用書寫進行紀錄，出刊物介紹地方」的方式，讓更多人了解地方事物。（左2）

宜蘭市長江聰淵（右）希望大家多到二手書店尋找「寶貝」，多多支持青年，給予他們鼓勵。（吳佩蓉攝）

「文邑二手書店」營造讓書包圍的文藝氣息。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣的「文邑二手書店」今年8月加入宜蘭市創新育成中心，其書店創辦人林冠旻秉持著透過「用書寫進行紀錄，出刊物介紹地方」的方式，讓更多人了解地方事物，也能用這些文字看見二手書店的價值；市長江聰淵表示，文邑加入育成中心後，並提供相關專業的諮詢、輔導，讓創業者朝成功的道路邁進。

「文邑二手書店」今年8月加入宜蘭市創新育成中心，創辦人林冠旻表示，2020年就讀大四的時候開了二手書店，因從小在羅東長大，成長過程中發現都沒有書店，後來上台北之後才體會到被書包圍的感覺，因此對自己家鄉較沒有認同感。 後來自己在學區裡開一間書店，希望可以讓待在羅東成長的年輕人，可以體會文藝氣息。

文邑主要有2個實體空間，一是創始店「國華文邑」位在羅東鎮，以社區博物館為發展目標，主要透過爭取公部門資源，定期舉辦講座、課程及展覽；另1處則是位於中興文創園區四號倉庫的「青聚點店」，因受到教育部青年發展署的邀請進駐文創園區內，希望藉由觀光人潮，大幅提升宣傳的效果。

在地刊物《加禮遠》2021年由幾位宜蘭的青年創立，文邑二手書店發行，是一本每3個月發一刊、以文化教育扎根土地的在地刊物，從「冬山河流域文化圈」出發，對整個平埔族進行深度的族群、產業、歷史、 生活書寫；最新1期第6刊於10月3日發行，盼透過不同領域的創業者，達成異業結盟的效益。

江聰淵表示，現在育成中心共有35家青年夥伴共同來參與，包含久淘攀岩抱石館也在這次報導的刊物裡面，藉由在地刊物《加禮遠》看到宜蘭的地方社會文化，利用刊物的發行來做最好的推廣及記憶，是非常難得的；尤其文藝二手書店用心收藏書高達一萬多冊，希望大家多到二手書店尋找「寶貝」，多多支持青年，給予他們鼓勵。