今天台股受美中晶片管制及俄烏戰爭升溫的影響，護國神山台積重挫8.33％，台股也因此暴跌4.35％、將近600點，然而今天卻有一檔台股量化基金因為選股優異、且進行避險，因此在股市大跌時卻能夠逆勢上揚，以上漲0.46％作收，該檔基金去年初以來報酬率仍維持27.5％的優異表現。設計該檔量化交易模型的圖靈量化交易董事長張堯勇表示，一般投資只有作多、沒有避險，遇到熊市或是像今年的股債雙殺的時候，過去一兩年累積的報酬率很容易變成虧損，讓投資人的資產瞬間泡沫。

量化交易一般常以多因子模型為主要選股策略，根據大數據統計分析，將上市公司加以排名，選出最佳的投資組合，並且定期篩選汰弱留強。同時會賣出指數選擇權賣權來提升投資效益外，並且也會賣出指數期貨方式，來進行避險策略。

圖靈金融於2020年將量化交易模型授權國內投信公司發行一檔台股私募基金。「我們非常自豪，今年至今及去年至今的投資績效超越國內外絕大多數的股票及債券基金」，張堯勇說，運用量化模型進行投資策略，可以降低人為操作的錯判、疏失和道德風險。在交易上擺脫人性是很重要的，事後去觀察，其實挑選的每一檔都符合我們當初設計模型，進出場位置也都算是相當漂亮。

從今年初台股18200點位置到今年9月底來看，加權指數跌幅23.05％、美國道瓊跌幅19.85％、費半指數跌幅41％、美國7-10年公債跌幅15.65％、美國20年以上公債跌幅29.92％，連國人最愛ETF的投報率都下跌超過20％以上，但這檔台股量化基金投報率只小跌不到3％，甚至9月台股加權指數下挫1成，這檔量化基金單月投報率下跌不到1％。

若從2021年初至今21個月，這檔量化基金累計投報率已經超過25％，但台股上市指數及美國道瓊卻是下跌2％左右，費半指數指數虧損15.25％，美國20年以上公債跌幅33.14％。

「多頭漲的時候投報率要高於市場，空頭市場跌的損失要比市場低非常多」，張堯勇表示，這檔基金發行後，證明了它的量化模型實力，打敗大盤也完勝海內外大部分基金，讓投資該檔量化基金的上市櫃公司產生不錯的業外收益。

一家半導體通路商林姓財務協理就表示，早期基金公司推銷的共同基金，大多數市場預測都低於原先預期，國內基金也因為許多經理人沒遭逢國大的金融景氣週期，績效就會深受影響。因此，量化基金排除「人為因素」，當面臨大環境變化快速，連資深投資者都無法預測時候，它就展現價值所在。

另一家半導體設備財務部經理也指出，這檔基金在股債雙殺時候，報酬率的確較佳，另一個特性就是大家現在追求趨勢，都鎖定人工智慧，而且它的選股及操作績效相當有效而且透明，提供上市櫃公司及金融機構在做台股投資時多了一項工具可以選擇。