據知情人士透露，美國晶片設備供應商科磊(KLA)將從周三起，停止對部分中國客戶提供用品和服務，以符合美國政府最新規定；而這些客戶包括在中國設廠的SK海力士。

拜登政府上周五公布一套全新的出口禁令，希望能限制中國在先進晶片製造上的進步。

中國也是科磊最大市場，據科磊財務資料顯示，在截至六月的上一財年中，中國市場創造了26.6億美元的銷售，占科磊總營收的近30%。

根據上周五公佈的美國新法規，對中國晶片製造商提供先進製造設備的企業，必須先獲得美國商務部的許可。

該人士對路透說，科磊在給中國員工的信件中說，從當地周二晚間11點59分起，科磊將對中國的「先進晶圓廠」停止銷售和提供服務，包括128層及更高的NAND晶片、18奈米和以下的DRAM晶片，以及先進的邏輯晶片。

這位消息人士還表示，該公司也將停止對英特爾和SK海力士旗下的中國晶片廠供應產品。

SK海力士立即重申了立場，它將根據美國新的出口管制規則，尋求獲得設備許可證，以維持其在中國工廠的運營。英特爾沒有立即提出相關評論。

受美國出口管制影響的主要客戶，包括中國兩家記憶體晶片製造商，長江儲存和長鑫存儲技術，以及晶片代工製造商中芯國際。

與科林研發(Lam Research)和應用材料一樣，科磊現在被要求對製造先進晶片的中國獨資工廠停止發貨。