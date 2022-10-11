二崙鄉濁水溪河床便道因農機具頻繁進出重壓，路面沉陷產生坑洞嚴重積水，耕作戶進出或運輸農產品十分不便也危險，縣府將挹注600多萬元鋪設瀝青混凝土，縣長張麗善11日親自會勘。（周麗蘭攝）

二崙鄉濁水溪河床便道因農機具頻繁進出重壓，路面沉陷產生坑洞嚴重積水，耕作戶進出或運輸農產品十分不便也危險，縣府將挹注600多萬元鋪設瀝青混凝土，縣長張麗善11日親自會勘。

濁水溪高灘地是沿岸農民承租種西瓜、稻米的好地點，因為是河床便道，只是土路，道路品質差，農民常掏腰包補破洞，這幾年豪雨、強降雨造成的坑洞不少，影響農民出入安全，縣議員廖偉晴、二崙鄉代表鍾東榮、代表李日栓都接獲陳情。

縣長張麗善責成水利處針對道路破損區域進行調查規畫，並與當地農民進行訪談，充分瞭解災害情形，核定「二崙鄉濁水溪河床便道改善工程」，經費688萬元。

雲林縣長張麗善表示，很多農民長輩在濁水溪種植，河床便道非常重要，長久以來失修、破損，農民安全受到威脅，農產品運輸非常不便，縣府水利處將會在2個月內把便道做好，未來也會繼續通盤檢討，看要怎麼樣來改善才能更加便捷與安全。

水利處表示，將重新鋪設5公分的瀝青、10公分的級配，比較耐壓，長度約2公里，10天內進場施工。