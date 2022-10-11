女星林萱瑜大學時期因漂亮臉蛋受網友關注，被認為外型與陳妍希相似，在PTT表特版小有名氣，之後上綜藝節目《康熙來了》走紅，憑藉電視劇《女人30情定水舞間》正式出道，近期因參演《炮仔聲》、《天之驕女》逐漸走入大眾視野，時常透過社群平台分享生活的她，今（11日）曬出一張自拍照，甜美笑容加上火辣身材讓網友看到噴鼻血。

林萱瑜今（11日）曬出照片回顧出去玩的狀態，直呼「就算這張只是在飯店裡自拍，都能感受到自己的好心情」，照片中林萱瑜頂著一頭俏麗棕色短髮，皮膚狀況白皙水嫩，一雙電眼望向鏡頭，相當甜美可人，她穿著墨綠色深U背心，彎腰自拍時曬出深邃事業線，傲人曲線讓網友全看光。

不少粉絲熱情大讚：「怎麼那麼正」、「眼神充滿活力，好美」、「哇！這視角」、「太辣了」，女星米可白也誇「美美的」，藝人吳婉君直呼「漂亮寶貝」。

林萱瑜曬出火辣自拍照。（圖／林萱瑜facebook）

林萱瑜還有一個妹妹叫林欣，從小妹妹就多才多藝，被媽媽當成明星培養，但妹妹表示自己沒有明星夢，備受關注的工作型態也讓她感到很有壓力，連和姊姊去廟裡都會被廣播，林萱瑜也認為妹妹性格比較害羞，不適合進演藝圈。妹妹還爆料小時候坐娃娃車被林萱瑜推到田裡去，只因為家裡比較寵妹妹，林萱瑜更自爆曾推妹妹去撞仙人掌，還拿電蚊拍欺負對方，誇張行徑讓來賓嚇傻。