台中、高雄將放映金馬獎得獎影片《消失的情人節》口述影像版。（金馬提供）

金馬影展自2020年起與文化部攜手推動電影製作口述影像版，深獲好評。今年更推出金馬影展開幕片《一家子兒咕咕叫》口述影像版，邀請視障朋友於11月2日開幕當天一起欣賞好電影。此外，影展也精心挑選金馬獎得獎影片《親愛的房客》、《消失的情人節》口述影像版，至台中、高雄進行放映活動。

擔任《一家子兒咕咕叫》口述影像版製作的口述影像發展協會資深訊息設計師趙又慈，為了要讓視障朋友能用「聽」的感受電影美學，不僅費時多月將電影中的敘事、場景、鏡頭與演員動作表情等細節精準轉譯，甚至與劇組討論劇中鴿子叫聲的背後含義，其中一場女主角楊麗音連淚帶唱的精采演出，更要將語言、聲調、肢體動作和表情轉換成口述方式傳達，非常考驗功力。

在文化部與金馬影展的合力推廣下，口述影像服務也獲得戲院業者的支持。今年開始不只一家影廳業者裝設了口述影像播映系統，台中及高雄的視障朋友也有機會可以使用這項服務。觀影時，音響照常放映電影原音，視障朋友只需戴上耳機，就能與其他觀眾彼此不受干擾地同步沉浸劇情。

2022金馬影展《一家子兒咕咕叫》口述影像放映場，以及《親愛的房客》、《消失的情人節》台中、高雄特映場，即日起在金馬官網接受報名，皆為免費。台中特映場將於10月29日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，高雄特映場於10月30日高雄大遠百威秀影城舉辦放映，《一家子兒咕咕叫》口述影像放映活動則在11月2日在台北信義威秀影城登場。