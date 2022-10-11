中醫大新竹附設醫院配合衛生局共同辦理成人健康檢查及整篩活動，免費替社區民眾健康把關，15日上午8時到10時在關西太和宮舉行，歡迎符合資格的鄉親踴躍參與。

院長陳自諒表示，今年整篩檢查項目包含肝腎功能，飯前血糖，膽固醇，三酸甘油酯，尿液檢查和大腸癌篩檢，並將健康生活知識傳遞達到早期預防目的。提醒符合資格篩檢的民眾，前一天晚上12點以後請勿進食，同時當天檢查要攜帶身分證和健保卡。

家醫科主任胡松林表示，今年檢查對象分為三大類族群，1、40歲以上未滿65歲，每3年補助一次， 2、65歲以上，55歲以上原住民，罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者，每年補助一次，3、當年度滿45-79歲，原住民身分40-79歲，B，C 型肝炎抗體檢測終身補助一次。另外，今年特別有大腸癌篩檢，50到74歲民眾，每2年1次，現場有理學檢查及提供健康諮詢服務。

陳自諒建議定期大腸鏡檢查揪出大腸直腸癌，提醒發現排便習慣改變，像是出現腹脹、腹痛、排便出血、糞便有黏液、貧血或體重減輕等症狀，建議就醫，早期發現早期治療。另外，高油脂、高熱量、醃製、燒烤或酒精等致癌物食物，是罹患大腸直腸癌原因之一，建議少食。

整合性篩檢活動詳情，可參考中醫大學新竹附設醫院官方網站、官方臉書或撥打：中醫大新竹附醫03-5580558轉1802，社區發展組。