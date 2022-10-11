許多情侶相處都可能會有不可道人的小情趣。一位女網友就抱怨，男友很喜歡趁她蹲下的時候，趁機抓著她的腰做猥褻動作，一開始她還以為男友「性致」來了，結果男友卻都只是單純做猥褻動作，還說只是單純喜歡看她氣得牙癢癢又沒辦法的樣子，長久下來她只能默默接受。沒想到貼出一出，釣出不少人分享類似經歷。

原PO在Dcard發文表示，每當她蹲下撿東西、背對男友曬衣服等屁股毫無防備時，男友都會故意抓著她的腰做猥褻動作，且力道、速度、嬌喘聲都相當到位，常常讓她以為男友真的想開戰，結果卻只是猥褻動作，「我褲子都濕了你給我跑回去玩手機！」

原PO無奈的說，原本她以為男友只是偶爾耍白X，沒想到交往半年下來，男友做猥褻動作的頻率卻是越來越高，她也只好從原本的疑惑變成默默接受。原PO補充，就連外出時男友也會趁著當下無人、逮到機會就做猥褻動作。原PO曾追問「到底為啥要一直這樣？這真的會舒服嗎？」男友卻說，「沒啊，就想看你氣得牙癢癢但拿我沒辦法的樣子」，讓她相當傻眼。

對此，許多人紛紛回應，「我男友逮到機會也會做一些猥褻的動作，可是我有時候覺得影響到我當下正在做的事時，我會用屁股頂回去，然後他就會站不穩哈哈哈哈」、「乾，還以為是我PO的，不過是只有在家！外面頂多趁沒人時偷摸屁股，也不曉得男友為什麼要這樣子路過⋯」、「我也是會想這樣，有時候磨蹭，真的好軟好有安全感」、「反而是我會對男友這樣，平常都是他在撞不公平我也要」。

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