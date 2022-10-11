中國外交部部長助理華春瑩在推特上發文稱，美國最高法院大樓頂部中央雕刻著包括中國孔子在內的3位古代先哲，顯示美國致力於多元、開放和包容，藉以諷刺美國現階段對華脫鉤政策。美國漢學家萬百安（Bryan Van Norden）受訪時指出，美國開國元勳與很多知識分子非常尊重中國傳統，但也有很多人看不起中國且不尊重中國人民。近幾年美中關係惡化，美國應深思「己所不欲，勿施於人」的道理。

The US Supreme Court features sages from China, Judea & ancient Greece exemplifying America's commitment to diversity, openness & inclusiveness.

Yet the US is now doing the opposite internationally. Isn't this ironic? pic.twitter.com/oTXXNp8hfJ — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 9, 2022

華春瑩在推特上發文指出，美國最高法院吸納了來自中國、猶地亞和古希臘的先賢形象，是美國致力於多元、開放和包容的象徵。然而，美國現在卻在國際間做相反的事情。這難道不諷刺？」她所指的美國最高法院大樓背面立面中央雕刻著3名古代先哲分別是中國孔子、古猶太人摩西與古希臘七賢之一的梭倫。

據《中新社》報導，美國最高法院官方網站簡介中介紹了最高法院大樓頂人像雕刻群，它們是赫蒙．麥克尼爾（Hermon MacNeil）的作品，主雕像是3名先賢，其餘浮雕象徵著執法、仁慈、解決國家爭端、海事和其他最高法院的職能。

美國漢學家、美國瓦薩學院（Vassar College）哲學教授萬百安表示，美國建國之初，現代民主和現代科學正在奠基，人們把孔子奉為西方啟蒙運動的世俗聖人。「這組雕像的設計者麥克尼爾曾說，他是用這3個人物來代表美國文明的東方起源。」

研究中國哲學30餘年、曾翻譯《孟子》等多部中國經典的萬百安說，美國的開國元勳都深受歐洲啟蒙思想的影響，也對孔子及其思想有著濃厚興趣和正面評價。不過即便是尊崇孔子的美國人，也分不清法家與儒家的區別，他們想到中國文明時，唯一熟悉的就是孔子，並以他來代表世界傳統文化的一部份。

他強調，美國人對中國和中國文化的態度非常複雜的。一方面很多開國元勳與知識分子非常尊重中國傳統，熱愛中國人民。但也有很多人看不起中國傳統，不尊重中國人民。美國主流社會對中國哲學思想存在一些誤解，許多美國人都是借用孔子或其他哲學家的某句話，為自己的觀點服務。

就目前中美關係，萬百安認為，應該套用孔子「己所不欲，勿施於人」的智慧。文化上相互了解，對於美中兩國來說都非常重要，特別是過去4年美國領導人對中國的負面態度，也讓學習中文的美國人變得越來越少。