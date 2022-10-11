高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆，車上砂石散落路面。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆，幸無波及其他車輛。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆。消防局人員獲報共出動5車10人前往搶救，以機具救出受困的52歲男性駕駛。這名傷者送醫時意識清楚，肢體擦傷。

至於肇事原因，仍待警方進一步調查。