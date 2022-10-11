高雄燕巢砂石車翻覆躺路中「土石噴滿地」釀禍原因未明 18:072022/10/11 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆，消防局人員獲報到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆，車上砂石散落路面。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆，幸無波及其他車輛。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市1輛砂石車於今（11）日下午3時45分行經燕巢區深水路，因不明原因導致翻覆。消防局人員獲報共出動5車10人前往搶救，以機具救出受困的52歲男性駕駛。這名傷者送醫時意識清楚，肢體擦傷。 至於肇事原因，仍待警方進一步調查。 男子牛角灣瀑布遊憩溺水 送醫宣告搶救不治 種樹工程路燈停擺 長者遭撞身亡 蘇清泉：屏東人不能再忍了 天候不佳玩SUP 4大學生沖出外海獲救 #駕駛 #送醫 #意識 #砂石車 #燕巢區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 種樹百里工程路燈停擺釀悲劇 屏東老翁過馬路遭撞身亡 15:152022/10/08 社會 亂停車擋民宅家門 警一查知驚天身分埋伏逮人 14:412022/10/07 社會 新北嫌鄰桌太吵 醉男開砂石車撞店家 04:102022/10/10 地方新聞 《汽車股》中華P350油電複合動力 攻商用車市場 16:592022/10/10 財經 民眾黨議員參選人競總成立 鄭寶清現身打招呼 13:492022/10/09 政治 選戰觀察》地方選戰看政績 參選人跨區搶明星 04:102022/10/10 政治要聞 嫌鄰桌吵開砂石車撞門 新北男喊「認識議長」蔣根煌回應了 08:362022/10/10 社會 疑閃車失速 自小客車失控撞分隔島再衝入早餐店 18:242022/10/09 社會 瑪莎拉蒂撞貨車「駕駛落跑」車頭全毀 驚人維修費曝光 11:422022/10/11 社會 瑪莎拉蒂追撞貨車 車頭全毀駕駛一度落跑 13:202022/10/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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