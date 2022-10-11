盧秀燕與張麗善2人攜手行銷，現場1口清酒搭配1口烏魚子；盧秀燕更說，2項商品不僅包裝相搭，滋味也絕佳。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

盧秀燕表示，「初霧燒酎」與「雲濤海寶」2項商品包裝一黑一白剛好相搭，吃起來也是滋味絕佳（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

盧秀燕指出，此次台中市入圍金馬59貴賓禮盒的產品還有豐原「柑橘吸凍」。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中市政府與霧峰區農會、明道中學跨界合作打造「初霧燒酎」，入選第59屆金馬獎貴賓禮品。台中市長盧秀燕11日與雲林縣長張麗善在林酒店舉行記者會，攜手行銷2縣市入選金馬的禮盒；盧秀燕說，「初霧燒酎」與「雲濤海寶」，不僅商品包裝相搭，滋味也絕佳。

盧秀燕指出，此次入圍產品分別為霧峰「初霧燒酎」及豐原「柑橘吸凍」。「初霧燒酎」由霧峰區農會、明道中學技術高中部設計團隊及農業局等產官學合作，結合霧峰稻米及製酒工藝，將霧峰美酒及文化底蘊發揮的淋漓盡致；2位明道中學學生陳柏彣、賴偲予替「初霧燒酎」重新設計，以白色禮盒為底，搭配上盒霧峰的山稜和雲霧的線條，展現優雅大方的質感。

雲林縣入選的「雲濤海寶」是烏魚子禮盒，張麗善表示，雲林縣的烏魚子品質優質，不只入圍金馬禮品，也榮獲2022設計大獎，透過現代化的科技設備，完全殺菌，可保存更久，外包裝設計也相當精美，一開就可即時食用，是絕佳零食，隨時可品嚐大自然的美味。

盧秀燕與張麗善2人攜手行銷，現場1口清酒搭配1口烏魚子，盧秀燕表示，2項商品包裝一黑一白剛好相搭，吃起來也是滋味絕佳；盧秀燕也進一步分享她喝「初霧燒酎」的獨家秘方，將汽水加入初霧燒酎，喝起來會有氣泡酒的感受。

霧峰農會總幹事黃景建表示，初霧燒酎採用吟釀清酒製法，入口醇厚香甜餘韻綿長，淡淡的米香味，醇厚豐富卻毫不刺鼻，稍高的酒精濃度卻極為順口；霧峰農會推廣清酒多年，屢次在國際獲得亮眼成績，此次除入選金馬貴賓禮外，也榮獲「舊金山世界烈酒競賽雙金獎」。

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