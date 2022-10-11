國民黨南投縣長參選人遭檢舉論文抄襲一案被爆料碩士論文涉嫌抄襲前南投市公所專員謝百傑的研究報告，許淑華函文給逢甲大學自請調查，逢甲大學11日傍晚公布結果，認定許論文確有不當引述一事，但未達違反學術倫理情節之程度，要求許淑華修正論文後送交學校備查。

審定報告指出，許淑華學位論文有227頁，而謝百傑的研究報告有32頁，兩者在內容及章節安排、論文核心包括研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、研究發現及訪談資料分析等都有所差異。

逢甲大學認定許淑華論文有不當引用，但仍屬原創，未達違反學術倫理重大情節，要求許修正論文後送交校方備查。(圖／取自逢甲大學官網)

審定委員以許淑華學位論文公布在先，判定許淑華論文應屬原創，但仍存有引用瑕疵。

審定委員認定，許的論文雖涉及不當引述，但尚未達違反學術倫理情節重大程度，根據「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，審定委員會決議「被檢舉人於本學期（111 學年度上學期)內完成學位論文修正，並送交學校備查」。