有鑑近日地震頻傳，加上去年發生虎豹潭溺水意外等接連重大災害及意外公安事件，新北市消防局今結合第六救災救護大隊瑞亭分隊走訪校園，宣導防火、緊急救護、防範一氧化碳中毒等，並讓學生參與地震體驗，盼讓防災知識向下扎根，也擴大辦理校園消防廉政宣導，除建構防患於未然的防災意識，更能形塑學童對廉政之認識與理解。

新北市消防局今前往瑞芳區吉慶國小辦理校園消防廉政宣導，透過融入「消防」與「廉政」元素且淺顯易懂的互動遊戲，和學童面對面參與互動，將抽象宣導觀念與遊戲過程有所「廉」結，深化學童對於反貪倡廉、誠信品德與消防知識結合之良善信念。

政風室主任林三龍表示，消防與廉政的核心價值，都是強調預防機先、防範未然的重要，而學童是國家未來主人翁，更應重視危機防範意識的培養，透過有趣的問答遊戲從中讓學童汲取消防相關知識，也啟蒙學童對於反貪倡廉及誠信的價值觀，將廉潔正直的種子紮根於學童心中，建立正確價值觀，進而實踐乾淨政府、貪腐零容忍的廉能家園理念。

消防局提醒，鑑於年底選舉將至，為端正選風，有效打擊賄選風氣，塑造公平選舉環境，維護民主法治價值，持續宣導民眾若發現有賄選等不法情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4勇於檢舉，如因而破獲，最高可獲檢舉獎金新台幣1千萬元。