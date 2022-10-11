楊宇騰首度演出日劇，在《祈願的病歷表》中飾演另一名實習師生。（摘自官方推特）

日本傑尼斯男團「Kis-My-Ft2」成員玉森裕太在新戲《祈願的病歷表》中飾演擅長「讀空氣」的實習醫生諏訪野良太。他表示，諏訪野雖然還不能夠獨當一面，但很擅長觀察病患細微的變化，為病患盡心盡力，「是個多管閒事但又無法讓人討厭的醫生」。不只是戲內，戲外他也很照顧同劇演員，初次見面就以中文對來自台灣、首次參演日劇的楊宇騰（YU）打招呼，緩解對方的緊張。

《祈願的病歷表》改編自現役醫生兼知名作家知念實希人的小說，由《監察醫 朝顏》編劇根本非翟、與《不良少年與白手杖女孩》導演狩山俊輔聯手打造笑淚交織醫療推理劇。故事描述擅長「察言觀色」實習醫生諏訪野良太，發現了藏在病歷表中病人的秘密、並溫柔地破解謎團，玉森裕太強大的哭戲受到日本網友一片讚好，認為他的演技與眼淚非常自然，令人印象深刻。除了玉森裕太的精彩演出，同劇還有池田依來沙、矢本悠馬、松雪泰子、椎名桔平等實力派演員參演，讓後續劇情更令觀眾們期待。

此外，飾演另一名實習師生谷川聖人的YU ，提到首度演出日劇，他表示「覺得有點不可思議，告訴自己不努力不行」，並透露剛進劇組時緊張到連空氣都覺得很嚴肅，但開拍後發現其他演員人都很好，可以隨便聊天，有在學中文的玉森在第一次見面時，還主動用中文跟他打招呼，讓他比較放鬆，是很新鮮的體驗。YU也介紹自己所飾演的谷川聖人，是一個自尊心很高的實習醫生，對自己與其他同事都很嚴格，但在面對病人時，會顯露出不一樣的表情，是很有魅力的角色。

《祈願的病歷表》每週日早上10點在KKTV上架更新。