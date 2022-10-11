國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文遭控抄襲案，逢甲大學審定結果出爐，認定論文涉「不當引述」部分，未達重大違反學術倫理情節與撤銷學位程度。許淑華傍晚回應，逢甲證明她的論文係屬原創，希望論文風波就此結束，對她的攻擊到此為止，希望不需要採取提告方式，遏止「意圖使人不當選」的誹謗。

許淑華表示，逢甲大學認定她的碩士論文「整體論文仍屬許淑華原創」，沒有重大違反學術倫理，她的碩士學位依然有效存在，歷經波折終於還給清白公道。

許淑華認為，正因有心人為了縣長選舉轉移焦點，質疑她的碩士論文，才讓論文通過學校的學術倫理審查，給了一個具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創，

許淑華說，從被質疑碩士論文涉嫌高比例的抄襲以來，她已公開道歉有部分引述不當，但大部分內容是自己寫的，清白一直都在，不需要刻意捍衛，不需要政黨力挺，謝謝相信她的支持者。

許淑華說，現在她更在乎的是南投縣民的福祉，盼外界將眼光放在南投的發展願景，與她提出「領投發展、全齡宜居、創新永續」3大主軸、「農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧」的10大願景，可讓南投縣保有傳承、發揮特色、迎接創新概念、兼顧多元永續的未來目標，發展出南投縣獨有的幸褔繁榮。