台股今日狂跌近600點，金管會宣布擴大限空令，明日起調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的20%調降為10%，融券保證金成數由100%調整為120%。

金管會指出，近期受烏俄戰爭加劇、通膨疑慮及金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，全球股市大幅波動，連動我國證券市場震盪，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，金管會於今（11）日宣布自明（12）日實施兩項新措施。

金管會公布10月3日起實施的上一階段限空令實施成效，借券賣出部分，實施前後一週成效比較，實施以來10月3日~10月7日，集中市場日均借賣成交值佔市場成交值比率2.60％，較實施前（9/26~9/30日均）3.56％降低約0.96％；實施以來10/3~10/7外資借券平均賣出量46億元，相較實施前9/26~9/30的外資借券賣出平均量新台幣73億元，減少27億元（今日外資借券賣出量須待證交所彙整資料計算而得，約於明早8時以後）。

實施前9月30日的外資借券賣出量為68億元，與10月7日外資借券賣出量41億元相較，減少27億元。信用交易部分，至10月7日，信用交易之整戶擔保維持率為163.26％，實施前9月30日為159.33％。

金管會強調，台股基本面尚屬穩健，經統計台股111年第2季上市櫃公司稅前淨利約2.47兆元，較去年同期增加23.03％；上市櫃公司111年截至8月底營收合計約27.54兆元，較去年同期成長9.93％；又集中市場截至111年9月底本益比約9.74倍，現金殖利率達5.13％，加計股票股利為5.34％。

金管會指出，外資仍持續投資台灣，今年受到美國連續升息(3月1碼、5月2碼、6月、7月及9月下旬各3碼-共12碼)、通膨、烏俄戰爭影響，外資調整資金佈局，至11日全年賣超1兆2756.91億元，另截至9月底外資歷年累積匯入淨額仍有2071.24億美元。

金管會7月14日發布新聞稿提醒上市(櫃)公司適時評估實施庫藏股，7月15日實施「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，並自10月1日調降每日盤中借券賣出委託數量不超過前30個營業日之日均量30%降至20%，及調整上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調為100%。未來將密切注意後續美國聯準會升息及外資資金匯出入動向，適時採行相關措施。