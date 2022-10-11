男子洪振凱不滿胡姓女友分手後與葉姓同事交往，2021年12月29日凌晨持刀刺殺葉男後，還放火燒死對方。台南地院11日開庭辯論時，洪男否認故意殺人，還當庭下跪磕頭道歉；但檢方則認為，洪男比殺警案被告的手法更凶殘，且犯後無悔意，無教化可能性，請求法官判處死刑。

庭訊時，洪男表示，拿刀子是要防身，找死者只是想好好將話講完，並沒有殺人犯意。至於為何刺1刀後，又再刺6刀？他則辯稱，當時只知刺了1刀，但因對方戴安全帽，不知道有沒有刺到。

洪男的辯護律師也認為，如果被告有殺人犯意，直接上前殺死者就好，為何要起爭執後又扭打？再者，勘驗死者所受的刀傷，只有3刀比較深，其它刀傷應是正當防衛所致；至於放火燒死者只是臨時起意，目的是「毀損屍體」。

死者母親聞言當庭大吼，「胡說！你明明就是要讓他死」；還說「案子發生後，我們兩老已經精神錯亂，我永遠不可能再聽到他叫我一聲媽媽了」，並要求「法官大人替我們作主，要判他死刑，這種人不能讓他出來。」死者父親也憤恨表示，「我兒子很孝順，凶手很惡質，一定要判他死刑。」

檢方認為，洪男犯罪造成的傷害，對死者家屬相當巨大，活活的人被放火燒死，那是有多麼痛苦的事；並強調，洪男「比殺警案的凶手，行凶手法更為凶殘，毫無教化的可能性」，當庭請求判處死刑。

庭訊結束前，洪男除痛哭說，「我真的很後悔，我知道我犯的錯無法彌補，我自己有一個小孩，我知道失去孩子，父母會很痛苦，我只能道歉，我沒有辦法！」還當庭下跪向死者家屬磕頭道歉，洪男的母親也跟著一起下跪磕頭，並哭著道歉說「我不會教孩子」。