小樂大秀腹肌，大元當場驗貨。（藝和創藝提供)

小樂健身有成，大秀腹肌。（藝和創藝提供)

小樂健身有成，大秀腹肌。（藝和創藝提供)

小樂健身有成，大秀腹肌。（藝和創藝提供)

小樂吳思賢日前受邀擔任2022臺北時裝週走秀嘉賓，穿上ALLENKO3與Karencici帥氣走上紅毯，引起陣陣尖叫聲，隨即趕赴後台換上走秀服，大秀結實腹肌，不料被正巧進入休息室覓食的同公司藝人大元林艾璇撞見，大元卻懷疑起腹肌的真實性，小樂大方邀請眾人摸摸看，引起休息室工作人員紛紛走避，氣氛相當搞笑。

小樂為了展現完美體態，瘋狂在後台把能用上的物品都拿來健身，大元卻是為了填飽肚子而來，開心看著小樂操肌狂嗑三明治，同場活動兩樣情，但大元也表示，一早起床妝髮為了走紅毯就沒有吃東西，很怕自己血糖過低，還搞笑秀出設計師周裕穎在外套內側特別加上的香蕉小巧思，笑稱「連設計師都怕我餓到特地幫我準備好吃的！」

小樂近期已開始投入明年1月5號生日演唱會準備工作，不只在身材管理上費盡心思，在2022年初給自己定下每個月都要發行一首單曲的他，至今已順利發行9首單曲，他找來包含小春KENZY、孫盛希、張伍、KIRE…等好友共同創作，除了嘗試不同曲風，在創作主題上，30代的吳思賢開始用不同的角度去看世界，小樂說：「逐漸長大之後，寫歌的目的已經不是單純寫情歌，是覺得作品要更貼近真實，會更有渲染力，才能讓聆聽的人有共鳴。」在今年結束前小樂還會繼續推出三首單曲，明年1／5舉辦的TOP OF LOVE演唱會也在緊鑼密鼓地籌備中。