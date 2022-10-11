桃園一名已婚的郭姓男子與蕭姓女子不倫戀，不僅以「寶貝」互稱，也會相約前往汽車旅館發生性關係，郭妻知情後不甘配偶權遭侵害，怒將2人告上法院求償。桃園地院審結，判2人須連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，郭妻主張與郭男自2016年間結婚，婚後生活美滿，但發現丈夫竟與蕭姓女子在通訊軟體LINE上互稱「寶貝」，也會互傳曖昧的對話內容，相約出遊，更共乘車輛前往汽車旅館，過夜共眠，至少發生1次性行為。

郭妻表示，經追問之下丈夫坦承蕭女知情他已婚，認為蕭女的行為明顯逾越普通朋友間的一般社交行為，足以動搖婚姻關係，侵害她的配偶權情節重大，為此依法向郭男與蕭女請求連帶賠償100萬元。

對此，郭男稱，他與蕭女以通訊軟體LINE純聊天，只是用語有點踰矩；蕭女則說，否認郭妻的主張，就算郭妻說的有理由，也認為求償金額過高，她還有父親要扶養，希望法院能從輕審酌賠償金額。

桃園地院法官發現，郭男與蕭女的對話紀錄中除了以「寶貝」互稱，還曾互傳，「對，摸摸屁股，你就睡著了」、「你那有只摸屁屁，以為我不知道嗎」等語，認定用此字遣詞極為親暱，2人互動至少應有1次猥褻與共眠的情形，依社會一般通念可認定非普通朋友，侵權屬實，審酌後判2人應連帶賠償郭妻20萬元。可上訴。