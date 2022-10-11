韓片《樂透大作戰》透過前所未有的「彩券非首腦會談」奇想，以及大量充滿個性的角色化學反應，成就出這部新型態爆笑喜劇，自9月30日在台上映以來，截至昨（10日）上映第11天，全台票房破千萬大關，尤其第2週週末的票房，甚至比第一週週末的票房更高，更在越南刷新影史紀錄，成為越南影史最賣座韓片。對於以「頭彩」來無傷大雅地刻畫南北韓緊張關係，導演朴奎泰表示：「任何人都可以想到以彩券為題材的創意，那如果彩券飛去北韓會怎麼樣呢？這讓我想起了《共同警備區》的喜劇版本。在有限的空間裡，描述南北韓士兵的故事似乎很有趣。」

他進一步補充：「我認為幽默與風趣是人生的光明調合劑，也是人生不能忘記的事。比起喜劇，我更想刻劃幽默。有一本小說名叫《玫瑰的名字》，其中有句話展現出作家安伯托艾可（Umberto Eco）對幽默的定義：『幽默是人類發明眾多事物中，非常高度的智力遊戲。』讀完這些內容後，讓我感覺很好。如果可以打動某人的心是藝術，那麼讓別人想笑也是藝術，這是多有價值的事啊！因此，我總是想拍有趣的電影。」尤其他將幽默與現實作出完美結合，在發揮幽默想像力的同時，也保有了現實感。據悉，他除了對前線部隊進行田野調查，採訪曾在前線監視哨所工作過的人之外，更為了描寫北韓軍隊，採訪實際在北韓相當於前線監視哨所工作過的脫北者，為故事善盡心力。

《樂透大作戰》不僅有異想天開的精采劇情，也透過高庚杓、李伊庚等演員們的優秀演技，為電影再添笑料。尤其在片中飾演「姜大尉」的陰文錫，更被高庚杓、李伊庚等人譽為拍攝現場的「氣氛製造者」。高庚杓透露：「他經常開玩笑，在疲憊的時候安慰我。尤其他嗓門本來就很大，很高興能和他一起演出。」尤其陰文錫最早由歌手出身，2017年後開啟演員生活，更在2019年接演成名作《熱血祭司》飾演黑社會部下，榮獲當年SBS演技大賞的新人獎殊榮。這回在本片飾演徹頭徹尾的原則主義軍人，但是一聽到57億頭彩消息之後，內心就出現了動搖與混亂。

這也讓他對自己的演出表示：「我喜歡矛盾多的角色，從這次角色中感受到很多矛盾。他是一個充滿軍人精神的人，讓我思考著要如何接近他，並猜測如果真的遇到那種狀況，他會怎麼做呢？」 因此，陰文錫在片中的每個場面，都添加特有的「假惺惺」演技。雖然為了死守頭彩獎金而奮戰，但稍微有點生疏的眉毛擺動、動搖的眼神、手勢等細節都不放過，對角色進行細緻調整，也因此誕生出讓觀眾捧腹大笑的立體人物。他更為該片催票：「我們的電影笑點是彩虹色，紅橙黃綠藍靛紫都有，甚至連導演都很搞笑！」透露出全片的大量笑點。